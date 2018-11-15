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Dijital dönüşüme Turkcell’den 550 proje

2017 yılında kamu ve şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik 200'ün üzerinde projeyigerçekleştiren Turkcell, 2018 itibariyle 550 projeyi hayata geçirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:48
Dijital dönüşüme Turkcell’den 550 proje

Turkcell, kamu ve şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik 2018’de tam 550 projeyi hayata geçirdi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Dijital Entegrasyon ve BT Çözümleri” vizyonu doğrultusunda 2017 yılında 200’ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “2018 itibarıyla ise proje sayısı 550’yi geçti” dedi. Kamu sektöründe de önemli projelere imza atan Turkcell’in, sağlıkta dijital dönüşümün öncüsü olan “Şehir Hastaneleri”nde de etkin rol aldığını aktaran Erkan, Türkiye genelinde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçen “Yetenek Tarama” projesinde de Turkcell’in imzasının bulunduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:48
  1. Turkcell
  2. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan
  3. Dijital Entegrasyon ve BT Çözümleri
  4. Kamu sektörü
  5. Şehir Hastaneleri
  6. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  7. Yetenek Tarama

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