Dijital devrim başladı! Araç ruhsatları artık cepte

Dijital ruhsat uygulaması nasıl yüklenir?Aracınızın ruhsat belgesi güneşlikte sıkışmış, cüzdanda buruşmuş ya da torpido gözünde kaybolmuş olabilir. Kağıt belgelerden sıkılanlar için artık yeni bir seçenek mevcut. Kraftfahrt-Bundesamt, yani Federal Motorlu Taşıt Dairesi (KBA) tarafından sunulan i-Kfz uygulaması sayesinde araç ruhsatları dijital olarak akıllı telefona indirilebiliyor. İşte adım adım süreç:

1. i-Kfz uygulaması için hangi sürüm gerekli?i-Kfz uygulaması Android (12.0 ve üzeri) ile iOS (17.0 ve üzeri) cihazlarda ücretsiz olarak sunuluyor.

2. Ruhsatı uygulamaya nasıl yükleyeceksiniz?Belgeyi dijital ortama aktarmak için iki yöntem bulunuyor:- Yerel tescil işlemi sırasında veya çevrim içi alınan QR kod ile- Elektronik kimlik kartı (eID) ile i-Kfz uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirebilirsiniz.Çoğu araç sahibi için en pratik yöntem eID kullanımı. Bu sayede kendi adınıza kayıtlı tüm araçların ruhsat belgelerini görüntülemek mümkün.Elektronik kimlik kartınızda eID işlevinin aktif olması gerekiyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz 2017’den sonra çıkarılan kimlik kartlarında bu özellik otomatik olarak bulunuyor. Ayrıca şifre, yani PIN ve NFC özellikli bir akıllı telefon gerekli. Uygulama, süreç boyunca kullanıcıyı yönlendiriyor.

İzlenen adımlar sırasıyla şöyle:

1. Aracın kişinin kendi adına kayıtlı olduğunun onayı

2. Plakanın doğru şekilde girilmesi

3. Kimlik verilerinin KBA’ya aktarımına izin verilmesi

4. PIN kodunun girilmesi

5. Kimlik kartının telefonla taranması

6. Son olarak ruhsatın indirilmesi

Dijital ruhsat neler sunuyor?

Söz konusu dijital belge, Almanya içinde trafik kontrollerinde geçerli kabul ediliyor. - Birden fazla araç aynı uygulama üzerinden yönetilebiliyor.- Dijital ruhsatnızı diğer kişilerle, süre sınırlı olacak şekilde paylaşılabiliyor.- Uygulama her açılışta verilerin güncelliğini otomatik olarak kontrol ediyor.- Araç bilgileri artık karmaşık sütunlar yerine kategorilere ayrılarak gösteriliyor (örneğin “Yakıt türü ve emisyon değerleri”, “Kimlik bilgileri” gibi).- Ayrıca bir sonraki Hauptuntersuchung (ana muayene) tarihine uygulama üzerinden anında erişilebiliyor.

Ancak yurtdışı seyahatlerinizde ise araç ruhsatınızı hâlâ kağıt ve kredi kartı formatında taşımanız gerekiyor. KBA’nın planlarına göre gelecekte sürücü belgesinin de dijital olarak uygulamaya eklenmesi mümkün olacak, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

Çocuk parası için 2025-2026 ödeme tarihleri belirlendi

Almancası “Kindergeld“ olan çocuk parası tüm ailelere aynı gün ödenmiyor. Ödeme günlerinin, çocuk parası numaranızın son hanesine bağlı olarak belirlendiğini biliyor muydunuz? Bu durum, çocukla ilgili giderlerin planlanmasında birçok aile için kritik öneme sahip olabilir. Federal İş Ajansı (BA) tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk parası numarasının son hanesi (0–9), aile kasasının ödemeyi hangi gün göndereceğini belirliyor. Bu arada 2025 ve 2026 yıllarına ait ödeme takvimleri halihazırda yayımlandı ve BA’nın internet sitesinde toplu şekilde görüntülenebiliyor.

Kime ne zaman ödeme yapılıyor?

Örneğin çocuk parası numarasının son hanesi “1” olanlar için 2025 yılının sonuna kadar ödeme tarihleri 6 Kasım ve 4 Aralık olarak belirlendi. Ödeme sistemi belirli bir sıraya göre ilerliyor: Son hanesi 0 olanlar ay başında, 1, 2, 3 şeklinde devam eden diğer gruplar ise ay içinde sırasıyla ödemeyi alıyor. Son hanesi 7, 8 veya 9 olanlar ise çocuk parasını her zaman ay sonuna doğru alıyor. BA’nın açıkladığı tarihler para transferinin gönderildiği günleri ifade ediyor. Paranın hesabınıza geçmesi hafta sonları ve resmi tatiller nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Çocuk parası numarası nerede bulunur? Bu numara, ilk kez çocuk parası başvurusu yapıldığında BA tarafından otomatik olarak verilir. Bu numarayı, aile kasasından gelen tüm yazışmalarda veya çocuk parası havalesinin açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Çocuk parası numarası anne veya babaya (başvuru sahibi kişiye) verilir. Her çocuk için ayrı bir numara verilmez. Başvuru sahibi tüm çocukları için tek bir numara kullanır.

Kimlere çocuk parası verilir?

Bilindiği gibi çocuk parası, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek amacıyla Alman Devleti’nden ebeveynlere veya diğer hak sahiplerine yapılan aylık bir ödemedir. 18 yaş altındaki çocuklar için belirli koşullar (meslek eğitimi veya yüksek öğrenim gibi) sağlandığında hak doğar. Bazı durumlarda 18 yaş sonrası için de ödeme devam edebilir. BA ve aile kasaları bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğini hatırlatmak istiyorum. Ödeme alınabilmesi için ebeveynlerin çocuğun doğumundan sonra aile kasasına başvuru yapması gerekir. Kindergeld altı aya kadar geriye dönük olarak ödenir. 2025 yılında çocuk parası tutarı çocuk başına aylık 255 Euro’dur. Bir ailede birden fazla çocuk olsa bile ödemeler tek bir toplu ödeme şeklinde yapılıyor.