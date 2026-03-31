CHP, tüm Bursa’yı Bozbey’e desteğe çağırdı! 30-40 kişi ancak geldi İspanya'dan İsrail'in alçaklığına tepki İsrail'in uykusunu kaçıran misafir Ankara'da! Erdoğan kabul etti Hakkari merkezli 18 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesine darbe indirildi İşte geçiş yapmanın püf noktaları! Türkiye’de 5G dönemi Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin? Kurtulmuş’tan Siyonist İsrail’in idam yasasına sert tepki: Bu apaçık bir zulümdür ABD ve İsrail iyice kudurdu: Hayat kurtaran merkeze saldırı! Gökyüzünde 7 tonluk devasa gölge! Çin yeni silahıyla dünyaya meydan okudu Sarı şeytan Trump'tan müttefiklerine rest: Kendi petrolünüzü kendiniz alın
Dünya İran'dan "kara harekatı" açıklaması
Dünya

İran'dan "kara harekatı" açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan "kara harekatı" açıklaması

Açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi.

Erakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Erakçi, bu durumun müzakere anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

 

Erakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir yanıt göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu.

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Erakçi, "Sadece İran’da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Erakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti.

İddialar yalanlandı, ortak inceleme çağrısı: ‘Füze’ tartışması büyüyor! NATO düşürdü, İran reddetti
İddialar yalanlandı, ortak inceleme çağrısı: ‘Füze’ tartışması büyüyor! NATO düşürdü, İran reddetti

Gündem

İddialar yalanlandı, ortak inceleme çağrısı: ‘Füze’ tartışması büyüyor! NATO düşürdü, İran reddetti

Dünya Kupası kararını açıklayan İran'dan Türkiye bombası
Dünya Kupası kararını açıklayan İran'dan Türkiye bombası

Spor

Dünya Kupası kararını açıklayan İran'dan Türkiye bombası

İran lideri Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için...
İran lideri Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için...

Dünya

İran lideri Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için...

