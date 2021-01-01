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Teknoloji Diğerlerinden çok farklı! Yeni tarayıcı piyasaya sürülüyor
Teknoloji

Diğerlerinden çok farklı! Yeni tarayıcı piyasaya sürülüyor

Bugünün popüler tarayıcılarına hiç benzemeyen hiç bir mevcut tarayıcı üzerine kurulmayan yeni bir tarayıcı sahneye çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:12:00 -
Diğerlerinden çok farklı! Yeni tarayıcı piyasaya sürülüyor

Web tarayıcı dünyasına yeni katılan bir üye daha var: Ekioh tarafından hazırlanan Flow. Flow gerçekten ilginç bir tarayıcı, zira mevcut herhangi bir tarayıcının üzerine inşa edilmiş değil (Sadece javascript işleme için Mozilla'nın SpiderMonkey'ini kullanıyor) ve kökeni set üstü kutularda kullanılan bir teknolojiye dayanıyor.

Başlangıçta bir SVG tarayıcısı olarak yazılmış olan Flow'da her şey tamamen GPU'da işleniyor. 2006'da SVG grafiklerini işleyip animasyonları hızlı ve düzgün gösteren bir tarayıcıya büyük ihtiyaç duyulan bir dönemde piyasaya sürülmüştü. Ekip, tam HTML rotasına girmeden önce SVG tarayıcısına XHTML desteğini uygulayarak ve aynı zamanda çoklu çalışma seçenekleri ekleyerek işe başladı. Flow, en son HTML5 özelliklerini destekleyen ve aynı zamanda çoklu iş parçacığı ve GPU hızlandırma avantajlarından yararlanan kompakt, performanslı bir tarayıcıya dönüştü.

Şu anda hala geliştirme aşamasında bulunmasına rağmen çok hızlı çalışan tarayıcı, büyük sorunlara da sahip değil. Web sayfalarını hızlı ve büyük bir başarıyla işleyip görüntülüyor, diğer tarayıcılar gibi bellekte çok fazla yer kaplayıp işlemciye yük bindirmiyor. Google ürünlerinde (Gmail ve Haritalar) ufak tefek sorunlar çıksa da bunlar çok önemli ve hayati değil. Aynı zamanda kullanıcı bilgilerini de dış dünya ile hiçbir şekilde paylaşmadığı için son derece güvenli görünüyor.

Firmanın kurucusu Wombwell, ürünün özelliklerinin kullanıcı taleplerine göre şekilleneceğini söylüyor. Sınırlamalarını bildiklerini ve bunları çözmek için de üzerinde çalıştıklarını ekliyor. Şu anda TV kutuları ve Raspberry Pi-400 platformunda çalışan tarayıcının gelişimini Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

 

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