'Diğerleri şaşırtmaca' dedi! Zillet İttifakı'nın adayıyla ilgili Ahmet Hakan'dan dikkat çeken iddia: Şu isimlerden biri olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Partisiz isimlerin aday olacağı ve bu yönde iki isim kulislerde konuşulsa da, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhtemel adayın partisiz olacağı iddiasına katılmadı. Ahmet Hakan, adaylık tartışmalarını kaleme aldığı bugünkü yazısında Zillet İttifakı’nın olası Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

"'Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent' iddiaları zırva"

Yazısına “Benim anladığım Millet İttifakı’nın adayı şu isimden biri olacak” ara başlığını atan Ahmet Hakan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş ve Coca Cola’nın eki CEO’su Muhtar Kent’in Zillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddiaları “Siz bakmayın Özgür Demirtaş, Muhtar Kent türü zırvalara” diye reddetti.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu

"Millet İttifakı’nın adayı, şu üç isimden biri olacak" diye yazan Ahmet Hakan, bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak açıkladı.

"Diğer isimler fantezi ürünü ya da hedef şaşırtmaca"

Yazısının sonunda bu isimler dışında ortaya atılan iddialar hakkında da “Bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü...Ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da hedef şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır.” İfadelerini kullandı.