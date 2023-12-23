"Diğer kulüpler de bize katılacak"

2021 yılında gelirleri artırmak adına UEFA Süper Lig projesi ortaya atılmıştı. Ancak FIFA ve UEFA devlerin bu tutumuna net bir şekilde karşı çıkmış ve tedirgin edici cezalarla kulüpleri caydırmıştı.

Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa'nın birkaç büyük kulübünün UEFA'dan ayrı düzenleme kararı aldığı Avrupa Süper Lig için toplanmasıyla heyecan yeniden arttı.

Avrupa Adalet Divanı, futbolun UEFA ve FIFA’nın tekelinde olmayacağına karar vermişti. Türkiye’den TFF dahil olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi birçok yabancı kulüp ile federasyon, UEFA’ya bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

Ancak birliğin içindeki Real Madrid ve Barcelona’nın, projenin hayata geçeceğine olan inancı tam.

Özellikle Real’in Başkanı Florentino Perez’in yakın çevresine, “Ret açıklamalarından endişe etmiyorum. Şu an önemli olan mahkemenin olumlu kararı. Eninde sonunda diğer kulüpler de bizim tarafımıza geçecek” dediği bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devlerden Napoli’nin sıcak baktığı Avrupa Süper Ligi’nin CEO’su Bernd Reichart da, “Birçok kulüp projeyi destekliyor ama çok fazla tehdit aldıkları için bunu açıklayamıyor” dedi.