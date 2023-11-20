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Gündem Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var
Gündem

Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var

Yeniakit Publisher
2023-11-20 22:00:00 - 2023-11-20 22:04:30
Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var

Ömrü dini değerlere hakaretle geçen kişiler öldükten sonra yakınları tarafından cami dayatmasıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hem İslami değerlere nefretle yaşayıp hem de camiden İslami usüllerle defnedilme inatları anlaşılamayan çevreler, Metin Uca'nın cenazesinde de ortaya çıktı.

Yakınları kendi vasiyeti "Yakılmak" olan Uca'ya saygısız davrandı. Onu Ankara Kocatepe Camii'nden uğurladılar.

Bir gün gazetesinin yazarı Güvenç Dağüstün, tıpkı siyonist İsrail gibi, kendisiyle aynı fikre sahip olmayanları, "İnsanımsı sürü" diye nitelendirdi.

Köşesinde Birgün'de son defa yazdığını söyleyen Dağüstün, "Geçtiğimiz hafta canım Metin Uca’nın kaybı ile sarsıldım. Yüreğim kaldırmıyor artık." dedi.

Uca'nın cenazesinin camiden kaldırılmasına tepki gösteren dindarları hedef alan Dağüstün, "Ölülerimizi huzur içinde uğurlamamızı bile istemiyorlar. Metin’in ardından bir insanımsı sürünün yazıp çizdikleri akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.
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Dağüstün yazısının son bölümünde, "Biraz durmak zamanıdır benim için. Gazetemden kimseyle de konuşmadım daha önce bu kararımı. Az sonra yazımı göndereceğim ve onlar da öğrenmiş olacaklar. Önce siz değerli okurlara, daha sonra ise gazetem BirGün’e ve gazetemin tüm emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdilik bana müsaade…" ifadeleriyle yazmayı bıraktığını duyurdu.

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