Diego Lugano'dan derbi yorumu: 'Tüylerim diken diken...'

İşte Lugano'nun beIN SPORTS canlı yayınındaki açıklamaları:

"6 ay önce futbolu bıraktım, normalde 15 dakika oynayabilirim ama bu atmosferde 60 dakikayı da çıkarabilirim. Bugün bu sahaya adım attığım zaman tüylerim diken diken oldu, bu atmosferi çok özlemişim. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gerekiyor"

"SKRTEL'İN OYNAMAMASI..."

"Beşiktaş'ın stoperleri çok kariyerli, tecrübeli. Fenerbahçe'de değişim süresini yaşayan bir kadro var. Maçın yıldızları belki de Fenerbahçe stoperleri olur. Skrtel'in olmaması Fenerbahçe için çok büyük bir dezavantaj, Fenerbahçe için %100'ünü veren bir isim"

"TÜRKİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ DERBİM..."

"Türkiye'de oynadığım bir derbi var ki, unutamam. 100. yıl şampiyonluğumuzda İnönü'de Kezman'ın attığı gol ve aldığımız galibiyet. Türkiye'deki en önemli derbim buydu"