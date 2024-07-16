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Gündem Die Antwoord İstanbul’da konser verecek
Gündem

Die Antwoord İstanbul’da konser verecek

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:18:00 -
Die Antwoord İstanbul’da konser verecek

Çocuk istismarından uyuşturucu skandallarına, tacizden fiziksel şiddete kadar onlarca rezillikle gündeme gelen “Die Antwoord” isimli müzik grubu İstanbul’da konser verecek.

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Sanattan medyaya, siyasetten sağlık sektörüne kadar neredeyse her alanda modernite baskısı altında olan ve özellikle kültürel faaliyetlerle akılları çelinen gençlerin, “özgürlük” adı altında her türlü rezilliği meşru gösteren müzik grupları tarafından beyinleri yıkanıyor. Uyuşturucu kullanımı, ailevi değerlerin yok edilmesi, gayri meşru ilişkiler, zina, sapkınlık gibi toplumu ifsad eden uygulamaları gençlerin kafasına “özgürlük” adı altında zerk eden müzik grupların başında “Die Antwoord” isimli reziller geliyor.

İstanbul’da konser verecekler

Söz konusu müzik grubunun 26 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecekleri öğrenildi. Biletler satışa çıkarken, konserde alkol satışının olacağı belirtildi.

Türkiye’ye bile almayın!..

Die Antwoord isimli grubun bırakın İstanbul’da konser vermeyi, Türkiye’ye bile alınmamaları gerekiyor!.. Zira söz konusu grubun iki üyesi, “Ninja” lakaplı Watkin Tudor Jones ve Yolandi Visser, dünya kamuoyunda türlü rezilliklerle tanınıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konser bilgisi sonrası yaptığımız araştırmalarda, grubun şarkılarında sürekli cinsellik vurgusu olduğu, kliplerinde çıplaklığa yer verildiği görüldü. Aynı zamanda kliplerinde sürekli uyuşturucu kullanıldığı, dinleyicilerin madde kullanımına teşvik edildiği fark edildi.

Grubun, “Love Drug (Uyuşturucuyu Seviyorum)” isimli şarkılarının olması dikkat çekti.

Çocuk tacizi ve zorbalıkla meşhurlar

Grubun üyesi Yolandi’nin üvey oğlu “Tokkie” lakaplı Gabriel du Preez, grubun kendisini yıllarca istismar ettiğini, zorla kliplerde oynattığını, vücudunun farklı görünmesine neden olan hastalığından faydalandıklarını açıkladı. Tokkie, küçük yaşlarda sahneye çıkmaya ve performans sergilemeye zorlandığını söyledi. Bu durumun kendisi için travmatik olduğunu ve normal bir çocukluk yaşamasına engel olduğunu ifade etti. Tokkie, Ninja ve Yolandi’nin kendisini sürekli olarak manipüle ettiğini ve kontrol altında tuttuğunu ileri sürdü. Grubun, kendisini kendi çıkarları için kullandığını ve özgürlüğünü kısıtladığını belirtti.

On binlerce hayran kaybetmelerine neden olan bu rezalet sonrası grubun dağılmadan faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekti.

Ayrıca grubun “Ninja” lakaplı üyesi Watkin Tudor Jones’un bir dinleyicilerini dövdüğü ortaya çıktı.

Bu da yetmez gibi Jones’un, kadınlara uygunsuz mesajlar attığı da belirtildi. Ninja’nın, rapçi Eminem’in kızı Hailie Jade’e rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddia edildi. Ahlaksız şarkıcının, sosyal medya üzerinden Hailie’ye uygunsuz ve taciz edici içerikler gönderdiği öne sürüldü.

Türkiye’ye nasıl gelebilirler!

Şarkılarındaki rezil mesajlar ve uygunsuz görüntülerin yanı sıra özel hayatlarında da onlarca mide bulandırıcı olayla gündemden düşmeyen bu rezil grubun, Türkiye’de konser verecek olması büyük tepki çekti.

Sosyal medyada duyarlı vatandaşlar, gençleri ifsad etmeye çalışan grubun konserinin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

Aynı zamanda konserin kimler aracılığıyla ayarlandığı da merak konusu haline geldi. Hangi şirket veya menajerin, Türkiye gibi köklü kültüre sahip bir ülkede bu denli rezil bir işe kalkışabileceği merak ediliyor!..

Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi ve söz konusu konserin iptal edilmesi bekleniyor.

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