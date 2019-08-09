Didim’de sinema günleri başladı Aydın’ın Didim ilçesinde, “Sinema Didim’de Geziyor” sloganıyla düzenlenen açık hava sinema günleri başladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde, “Sinema Didim’de Geziyor” sloganıyla düzenlenen açık hava sinema günleri başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Sinema Didim’de geziyor” açık hava sinema günlerin başladığını belirterek, ilk filmin “Devrim Arabaları” Didim Kent Meydanı’nda geniş bir izleyici kitlesiyle başladığını ifade etti.

Kültürel etkinliklerin devam ettiğini belirten Atabay, sinema günlerinin sırasıyla bugün Akbük Liman Meydanı’nda ve 10 Ağustos’ta ise Akköy Meydanı’nda izleyicilerle buluşturacağını ifade etti. Atabay, akşam saat 21.00’de başlayan sinema programına geniş bir katılımın olduğunu kaydetti.

Didim’de, belediye tarafından düzenlenen kültürel etkinliklere, yapılan programlar dahilinde devam edileceği kaydedildi.

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