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Aktüel

Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir ilkokulunun kantinine girerek para ve malzemeleri çalan iki azılı hırsız polis tarafından yakalandı.

2020-04-19 19:47:05 -
Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir ilkokulunun kantinine girerek para ve malzemeleri çalan iki azılı hırsız polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim’de bulunan bir ilkokulunun kantinine giren hırsızlar kantinden para, satış yapılan ürünleri ve içerideki malzemeleri çalarak ortadan kayboldu. Kantin sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden inceleme başlattı. Olay yerindeki parmak izlerinden yola çıka ekipler, olayı gerçekleştiren Ö.K ile olayı karıştıkları öğrenilen U.Ü. ve M.K. adlı şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.


Şüphelilerle birlikte çalınan malzemelerde ele geçirilirken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinde Ö.K. ve U.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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