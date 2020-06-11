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Aktüel

Didim’de kaçak yapılaşmaya izin yok

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak bir şekilde hazine arazisi üzerine yapılmaya çalışılan yapıya engel oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:14:25 -
Didim’de kaçak yapılaşmaya izin yok

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak bir şekilde hazine arazisi üzerine yapılmaya çalışılan yapıya engel oldu.


Didim kamuoyunda İkiz Kuleler olarak bilinen binaların sahibi olan şirket tarafından, Altınkum Mahallesi’nde ikiz kulelerin yanında bulunan hazine arazisine kaçak yapı girişimi Didim Belediye ekipleri tarafından engellendi.


Çam ağaçlarının arasındaki geniş hazine arazisine beton dökerek kaçak yapı oluşturmaya teşebbüs eden ve doğayı, yeşili katletmeye çalışan şirket yetkililerine ait tüm yapılar yıkılarak bölgeden kaldırıldı. İşlem süreci boyunca Emniyet güçleri ve Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler hazır bulundu.

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