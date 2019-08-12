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Didim’de bayram yoğunluğu

Aydın’ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
Didim’de bayram yoğunluğu

Aydın’ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı.


Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necla Eroğlu, bir engelli annesi olduğunu ifade ederek, bayramın birinci gününü Ayşe kızına ayırıp bayramlıklarını giydirerek sahile gezintiye çıkardığını ifade etti.


“Her sağlıklı insanın bir engelli adayıdır” ata sözünü anımsatan Eroğlu, engelliler için özel veya kamu kuruluşlara ait eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlayan özel insanların, eğitim sonrası eve bağımlı kaldıklarını savunarak, engellilerin eğitim sonrası kazanmış oldukları yetenekleri sürdürebilmeleri için engellilere özel uygun ortamların yetersiz olduğunu, engellileri hayata kazandırmak, öz güvenlerini ve kişisel becerileri doğrultusun da üretim imkanı sağlanmasının önemine değindi.


Bayramların birlik, beraberlik ve manevi bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Eroğlu, “İsterim ki herkesin aile bağları kuvvetli olsun insanlar birbirini sevsin, saysın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
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