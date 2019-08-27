0553 313 94 23

Didim’de aylık toplantılara Kaymakam Türköz başkanlık etti

Aydın’ın Didim ilçesindeilçe protokolü ile basın mensuplarının aylık olarak düzenlenen toplantı, İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 15:28
Didim’de aylık toplantılara Kaymakam Türköz başkanlık etti

Aydın’ın Didim ilçesindeilçe protokolü ile basın mensuplarının aylık olarak düzenlenen toplantı, İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Didim’de bir kafede gerçekleşen aylık basın toplantısına İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ün yanı sıra Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile protokol üyeleri ile ilçedeki basın mensupları katıldı.


Samimi ortamda gerçekleşen kahvaltıda konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, her ay düzenledikleri bu kahvaltıların ilçenin sorunlarının konuşulması ve çözüm aranması noktasında önemli olduğunu söyledi.


Ses ve Gürültü kirliliği noktasında Yalı Caddesi esnaflarının yaptıkları açıklamalarla ilgili konuşan Kaymakam Türköz “Yasa neyse herkes ona uyacak. Yasaya göre hareket edilip, ona göre ceza kesiliyor.”diye konuştu.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da ses ve gürültü kirliliği konusunun ilçede yıllarca konuşulduğunu belirterek “İşletmeler işyerlerini ona göre düzenleyecek. Bu cezalara kafasına göre kesilmiyor, ölçümler yapılıyor ve ona göre belirleniyor. Çok gürültü yapmakla turizm olmaz. Sen işletmenden gürültü yaparsan ilçeye tatile gelmiş, gecenin bir saatinde dinlenmek ve uyumak isteyen tatilcinin günahı ne; herkes önlem ve tedbirini ona göre alacak. “dedi.


Didim Apollon Tapınağındaki çalışmalarla ilgili basının gerekli bilgi alamadığına yönelik eleştirilere de cevap veren Kaymakam Türköz, Eylül ayı içerisinde kazı heyetiyle görüşerek yerinde bir ziyaret için çalışma yapacağını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret
    1. Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi..
    2. İmamoğlu hakaretler yağdırmıştı!..
    3. Alaplı’da FETÖ’den 1 gözaltı
    4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci..
    5. Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından..
    6. Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    7. Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkını..
    8. Minik güreşçi milli takım kampında
    9. Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama
    10. Mehmet Ali Şahin'den 'güvenli bölge'..
    11. Belediye deposunda FETÖ/PDY ilişkili..
    12. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    13. Belçika'dan başörtüsü kararı
    14. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    15. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    16. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    17. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    18. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    19. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    20. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    21. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    22. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    23. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    25. Voleybolda fikstür çekildi
    26. Eşini sokak ortasında boğazından..
    27. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    28. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    29. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    30. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’