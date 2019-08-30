Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve konserle taçlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş ve Onur Ali konseri gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi önünde başlayan fener alayı öncesinde dev Türk Bayrağı ile Atatürk Portresi Didimlilerce taşınırken, Yaklaşık 2 bine yakın Didimli ellerinde Türk bayrakları ve Fenerlerle yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde polis kontrolünde devam eden yürüyüşe esnafı da alkışlarla destek oldu.

Yürüyüşe, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, Millet ittifakının Belediye meclis üyeleri yer alırken yürüyüş marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Kent meydanında sona eren yürüyüşün ardından kutlamalar geçildi. Kutlamalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın oğlu Ali Demir Atabay Efe kıyafetiyle yöresel oyunlarını sergiledi. Ardından Didimlilere seslenen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Ulu Önder Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos Zaferiyle taçlandırdığını hatırlattı. Yıldız Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu genç Cumhuriyetin hızla büyüdüğünü belirterek, iktidara yüklendi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise sahneye Didim’de yaşayan Gazilerle çıkarak vatandaşları şiirle seslendi. Şiirin ardından konuşan Başkan Atabay, “Bu memleket bizim, bu memleketi bu gazilerimizle, şehitlerimizle, Ulu Önderimiz ve silah arkadaşları bu toprakları bize vatanda yaptı. Tabii ki bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağız. Dış güçleri bizleri içeriden her zaman vurmaya kalktı. Bizi Türkü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i ile hepimiz bir bütün ve kardeşiz. Bilsinler ki oynadıkları oyunlar tutmadı, yine tutmayacak.”dedi.

Konuşmaların ardından Onur Ali ve orkestrası söylediği parçalarla alandaki vatandaşları müzik dolu bir gece yaşattı.