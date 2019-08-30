0553 313 94 23

Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve konserle taçlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:21
Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve konserle taçlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş ve Onur Ali konseri gerçekleştirildi.


Didim Belediyesi önünde başlayan fener alayı öncesinde dev Türk Bayrağı ile Atatürk Portresi Didimlilerce taşınırken, Yaklaşık 2 bine yakın Didimli ellerinde Türk bayrakları ve Fenerlerle yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde polis kontrolünde devam eden yürüyüşe esnafı da alkışlarla destek oldu.


Yürüyüşe, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, Millet ittifakının Belediye meclis üyeleri yer alırken yürüyüş marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanında sona erdi.


Kent meydanında sona eren yürüyüşün ardından kutlamalar geçildi. Kutlamalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın oğlu Ali Demir Atabay Efe kıyafetiyle yöresel oyunlarını sergiledi. Ardından Didimlilere seslenen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Ulu Önder Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos Zaferiyle taçlandırdığını hatırlattı. Yıldız Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu genç Cumhuriyetin hızla büyüdüğünü belirterek, iktidara yüklendi.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise sahneye Didim’de yaşayan Gazilerle çıkarak vatandaşları şiirle seslendi. Şiirin ardından konuşan Başkan Atabay, “Bu memleket bizim, bu memleketi bu gazilerimizle, şehitlerimizle, Ulu Önderimiz ve silah arkadaşları bu toprakları bize vatanda yaptı. Tabii ki bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağız. Dış güçleri bizleri içeriden her zaman vurmaya kalktı. Bizi Türkü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i ile hepimiz bir bütün ve kardeşiz. Bilsinler ki oynadıkları oyunlar tutmadı, yine tutmayacak.”dedi.


Konuşmaların ardından Onur Ali ve orkestrası söylediği parçalarla alandaki vatandaşları müzik dolu bir gece yaşattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:21
  1. sergi
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu iş burada bitmeyecek"
    1. "Bu iş burada bitmeyecek"
    2. Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen..
    3. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı Moda..
    5. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle..
    6. Köylüler su araması yapan iş..
    7. Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’..
    8. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı:..
    9. Terim'den çarpıcı açıklama: Çok..
    10. Mevlüt Erdinç, forma giymek için..
    11. TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye..
    12. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Bandırma’da kedi köpek katliamı
    14. KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis..
    15. Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1..
    16. Maçın ardından
    17. Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa..
    18. Baba-oğul birbirini bıçakladı
    19. Dorian kasırgası "Kategori 3"..
    20. Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7..
    21. Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu
    22. Malatya’da sağanak yağış sele neden..
    23. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    24. Diyarbakır’da anız yangını
    25. Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni..
    26. Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve..
    27. Sosyal medyayı ayağa kaldıran..
    28. Bursa’da binlerce kişi bir araya..
    29. Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak