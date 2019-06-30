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Didim Triatlon Şampiyonası sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen ve Didim Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen “Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:17
Didim Triatlon Şampiyonası sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen ve Didim Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen “Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası” sona erdi.Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular milli takıma seçildi.



Türkiye Triatlon Federasyon öncülüğünde ve Didim Belediyesinin katkılarıyla bu yıl3. düzenlenen “Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası” ödül töreni ile sona erdi.


2 gün süren şampiyonanın son gününde sporcular ilk 3’e girmek için mücadele etti. Türkiye genelinde değişik yaş ve kategorilerde rekor bir başvuruda bulunarak toplam 868 sporcu ter akıtırken, Altınkum Yalı Caddesinde gerçekleşen yarışmalarda sporcular ilk olarak yüzme, ardından bisiklet ve son olarak ta koşu parkuruyla etabı tamamladı.


Şampiyonunun ikinci gününde yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Didim İlçe Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy, Federasyon yetkilileri de katıldı.


Paralimbik, gençler, yıldızlar, elitler, Masterler Kadın ve Masterler Erkek olmak üzere yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.


2 gün süren şampiyonayı değerlendiren Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya “İki gün keyfili ve yoğun geçti. İlk gün saat 4’lere kadar sürdü. Toplamda rekor katılım var. Tüm kategorilerde 500’ün üzerine çıkmıyorduk burada 800’ün üzerine çıktı. Masterlerde ortalama katılım 100-110 civarıyken buradan 300’leri bulduk. İnsanlar buna ilgi gösteriyor. Çok zor bir organizasyon oldu. Katılım fazla oldu. Hem yerel yönetim, kaymakamlığımız ve belediyemiz ile belediye çalışanları çok büyük katkı sağladı. Yoğun sezonda yaptık. Ciddi kalabalık var. Organizasyona gelenler çok mutlular, özellikle geri dönüşler çok güzel.”dedi.



Federasyon Başkanı Yalçınkaya, yarışmada ilk kez kendilerinin hazırladığı cip sistemini Didim’de kullandıklarını açıklayarak “İlk kez kendi cip sistemimizi kullandık. Ciddi bir katlım oldu ve bir testten başarıyla geçtik. Uluslararası yarışlarda kullanmak için bir iki eksiği var onları da tamamlayacağız. Sistemin, eksikliklerini tamamlayacağız. Bu sisteme çok emek verdik. Sistem üzerinde uzun süre çalışma yapılmış ama başarılamamış. Bu sistemde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi efor sarf ettiler. Bundan sonra daha iyi olacak” dedi.




Didim’de gelecek yıl planlanan şampiyonaya katılım daha fazla olacağını düşündüğünü kaydeden Yalçınkaya“Önümüzdeki yıl Mayıs ilk haftasında bu organizasyonu düşünüyoruz. Gelecek yıl üçlü rakamları yani 1000 ve üzerinde rakamları bulacağımızı düşünüyorum. Didim’in çok iyi bir lokasyonu var. Burada olmaktan keyifliyiz.”dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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