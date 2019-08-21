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Didim Belediye Başkanı Atabay’dan Çerçioğlu’nun fabrika isteğine destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun iktidar milletvekillerine yönelik ünlü otomobil üreticisi Volkswagen’in 123’üncü fabrikasının Aydın’da kurulması için mücadele edilmesi çağrısına Didim Belediye Başkanı A.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
Didim Belediye Başkanı Atabay’dan Çerçioğlu’nun fabrika isteğine destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun iktidar milletvekillerine yönelik ünlü otomobil üreticisi Volkswagen’in 123’üncü fabrikasının Aydın’da kurulması için mücadele edilmesi çağrısına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’dan destek geldi.


Bahsi geçen yatırımın Aydın ilinin gelişimi açısından önemine dikkat çeken Başkan Atabay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun Volkswagen’in 123. Fabrikasının Aydın’a kazandırılması ile ilgili yaptığı çağrıyı Didim Belediyesi olarak bizler de destekliyor ve konu ile ilgili üzerimize düşen her ne ise vakit kaybetmeden hayata geçirmeyi Didim adına taahhüt ediyoruz.” dedi.


Başkan Çerçioğlu’nun Volkswagen fabrikasının Aydın’da kurulması için çağrısına desteğinin tam olduğunu ifade eden Başkan Atabay “Aydın ilinin gelişmesi ve kalkınmasının önüne geçmek isteyen, siyasi ve kişisel çıkarlarını Aydın’ın çıkarlarının üzerinde gören bir takım kişiler ve kirli ortaklıklar her ne kadar şimdiden karalamaya çalışsa da, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere bu şehrin kalkınması ve gelişmesi için gecesini gündüzüne katan bizler sonuna kadar dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tüm Aydın halkının büyük destek vereceğine inandığımız, Volkswagen firmasının yatırımının ilimize gelmesi, sadece Sanayi ve Teknoloji alanında değil, Turizm de dahil olmak üzere bir çok alanda şehre katkı sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir.Kentimizin doğasına zarar verecek J.E.Sve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi gibi bir çok projenin, lütufmuşçasına sunulduğu bir dönemde, bu gibi bir yatırımın kentimizin ekonomisinekatacağı değerin farkında olan herkesi bu çağrıya destek olmaya davet ediyoruz. Bizler de "Didim" olarak taşın altına elimizi koyup bir an önce projenin hayata geçmesi için var gücümüz ile çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
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