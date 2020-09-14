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Aktüel Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusu
Aktüel

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusu

Aydın'da yaşayan S.T. adlı kadın, yaklaşık 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu öne sürdüğü Didim Belediye Başkanı Atabay'dan şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:09:24 -
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek, savcılığa şikayette bulundu.

Suç duyurusunda bulunan S.T. adlı kadının avukatı Murat Sultansu, Didim Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırladıkları dilekçeyi cumhuriyet savcısına sunduklarını ifade etti.

İddiaların çok vahim olduğunu belirten Sultansu, "Bir belediye başkanının kendisine iş aramaya gelen bir kişiye kamu gücünü kullanmak suretiyle böyle eylem gerçekleştirmesi çok vahim. Cumhuriyet savcımıza gerekenleri anlattık, delilleri de sunduk." dedi.

Avukat Sultansu, söz konusu olaya ilişkin Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Ö.G. ve Didim Belediye Meclis Üyesi A.Ç. ile Ö.Ç. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

S.T. ise savcıya verdiği ifadede şu iddialarda bulundu:

"Yaklaşık 4 yıl önce Didim Belediyesine iş başvurusu yaptım, bana Başkan Atabay'ın yoğun olduğunu ve daha sonra benimle görüşeceğini söylediler. Belediyeden ayrıldıktan sonra arayan A.Ç. isimli kişi, başkanın mesai saatleri dışında görüşeceğini söyledi. Bulunduğum yere gelen bir şahıs beni Atabay'ın olduğu bir eve götürdü. Evde bir süre sohbet ettikten sonra önce alkol, ardından da uyuşturucu aldık. Bir müddet sonra kendimi kaybettim. Atabay ile Ö.Ç. zorla benimle oldu. Bu esnada A.Ç'nin de video çektiğini gördüm. Daha sonra bu video ile tehdit edildim."

Savcının "Şikayetçi olmak için neden bunca zaman beklediği" yönündeki sorusuna S.T, "Olayın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ve psikologumun da tavsiyesiyle artık ortaya çıkmaya ve şikayetçi olmaya karar verdim." şeklinde yanıt verdi.



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