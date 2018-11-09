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Didier Drogba son maçına çıktı ve emekli oldu!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Drogba, kariyerinin son maçına çıktı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:21
Didier Drogba son maçına çıktı ve emekli oldu!

Fildişili yıldız, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.

Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan Didier Drogba, kariyerine Levallois'te başladı ve Le Mans, Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Montreal Impact, Phoenix Rising'te forma gitdi.

Kulüp takımlarında 685 maça çıkan Drogba, 300 gol attı ve 114 asist yaptı. Milli takımda 105 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:21
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