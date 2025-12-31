Dicle’de yılbaşı öncesi umuma açık işletmelere denetim

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla Dicle İlçe Emniyet Amirliği, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla ilçede faaliyet gösteren umuma açık ve içkili işletmelerde kontroller yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için işletme sahipleri ve çalışanlara yılbaşı gecesinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, denetimlerin yeni yıl süresince de devam edebileceğini belirtti.