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Aktüel

Dicle Kaymakamlığının düzenlediği ’evde kal’ video yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Dicle Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve korona virüs salgınına karşı, evinde kalan Dicle’deki vatandaşlara sanatsal aktivite imkanı sunan ’evde kal’ video yarışmasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:27:57 -
Dicle Kaymakamlığının düzenlediği ’evde kal’ video yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Dicle Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve korona virüs salgınına karşı, evinde kalan Dicle’deki vatandaşlara sanatsal aktivite imkanı sunan ’evde kal’ video yarışmasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.


Dicle Kaymakamlığı’nın düzenlemiş olduğu ’evde kal’ konulu video yarışmasında ödülleri kazanan talihlilere, hediyeleri evlerinde takdim edildi. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar baş vurmuştu. Jüri değerlendirmesini yaptıktan sonra ödülleri hak eden ilk 5 isim belli olmuştu.


Yarışmada birinci olan Burak Özer’e dizüstü bilgisayar, ikinci olan Dilan İzgi’ye cep telefonu, üçüncü olan Yekdar Atalay’a tablet, dördüncü olan Mehmet Toprak’a kulaklık ve beşinci olan Elifnur Baytimur’a bisikleti teslim edildi.

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