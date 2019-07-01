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Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri "e-Devlet" kapısında

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı belirtildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri "e-Devlet" kapısında

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemlerin daha kolay, hızlı ve güvenli yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, daha önce hizmet noktalarına gidilerek yapılabilen bir çok işlemin artık e-Devlet üzerinden dakikalar içerisinde yapılabildiğini belirterek, "Teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde hizmet alanında bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki 1 milyon 800 bin dolayındaki müşteri bundan böyle evlerinden veya iş yerlerinden bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik sonlandırma ve borç bilgileri ile ödeme bilgilerini e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden rahatlıkla yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Doğan, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını kaydetti.

Ayrıca sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri, müşterilerin ikamet adreslerine gönderdiklerini aktaran Doğan, müşterilerin tüketim faturalarına eklenecek güvence bedelini de taksitli olarak ödeyebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
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