Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak Zelenskiy, Trump'ın gözüne girmek için çabalıyor! Dronlara karşı yöntemlerini övdü İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı Siyonistler mazlumları yerlerinden ediyor! Yeni karar aldılar İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber Bakan Güler'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyeceğiz!" Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak Atina’dan Türkiye sınırına "Aşil Kalkanı" hamlesi! Yunanistan 3 milyar avroluk silahlanma paketini onayladı! Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dicle Elektrik 5 yılda 3 bin 441 trafoyu yeniledi! 642 milyon TL'lik tasarruf sağlandı!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki geri dönüşüm merkezlerinde son 5 yılda 3 bin 441 trafonun modernizasyonunu gerçekleştirerek hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladı hem de yaklaşık 642 milyon TL’lik ekonomik tasarrufu mümkün kıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, çevre ve ekonomi odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan trafo geri dönüşüm atölyelerini modernize ederek kapasitesini artıran şirket, kullanım ömrünü tamamlamış ya da çeşitli nedenlerle devre dışı kalan trafoları yenileyerek enerji altyapısına kazandırıyor.  

“Sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlıyoruz” 

Çeşitli nedenlerle kullanım dışı kalan trafoların yenilenerek tekrar hizmete sunulduğunu ve bu sayede sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlandıklarının altının çizen Dicle Elektrik Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün şunları söyledi: “Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki geri dönüşüm merkezlerimiz bölgemiz için önemli bir değer oluşturuyor. Son beş yıl içinde çeşitli nedenlerle kullanım dışı kalmış Diyarbakır’daki merkezde 2 bin 2, Şanlıurfa’daki merkezde ise bin 439 trafonun geri dönüşümünü başarıyla gerçekleştirdik. Böylece hizmet verdiğimiz 6 ilin tamamına hitap eden iki merkezimizde toplamda 3 bin 441 trafo yenileyerek tekrar kullanıma hazır hale getirdik. Döngüsel ekonominin en güzel örneklerinden olan bu çalışmalarımızla ekonomimize yaklaşık 642 milyon TL’lik bir katma değer sağladık.” 

 

Tüzün, sözlerine şöyle devam etti: “Ciddi yatırımlarla modernize ettiğimiz geri dönüşüm atölyelerimiz aynı zamanda sahada görev yapan teknik ekiplerimiz için de önemli birer uygulama ve eğitim alanı işlevi görüyor. Burada yapılan çalışmalar hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de teknik personelimizin deneyimini geliştiren birer eğitim merkezi niteliği taşıyor.” 

 

 

Daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı 

Dicle Elektrik tarafından modernize edilen geri dönüşüm atölyelerinde trafoların yenilenmesinin yanı sıra çevresel etkileri azaltan çalışmalar da yürütülüyor. Atölyelerde yüzlerce ton trafo yağı rafine edilerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de çevreye verilmesi muhtemel zararların önüne geçiliyor. Aşırı yüklenme, kaçak tüketim veya dış müdahaleler gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen trafoların yeniden değerlendirilmesi, enerji altyapısının daha sürdürülebilir şekilde yönetilmesine de katkı sunuyor.

Dünya markalarına Türk imzası geliyor! Yeni destek açıklandı
Dünya markalarına Türk imzası geliyor! Yeni destek açıklandı

Ekonomi

Dünya markalarına Türk imzası geliyor! Yeni destek açıklandı

1 milyon hane temiz enerjiye kavuştu! Eksim Enerji’den dev yatırım
1 milyon hane temiz enerjiye kavuştu! Eksim Enerji’den dev yatırım

Ekonomi

1 milyon hane temiz enerjiye kavuştu! Eksim Enerji’den dev yatırım

Limonun fiyatı 5 kat arttı! Türkiye ithalata açıldı! Milyon ton üretim yetersiz
Limonun fiyatı 5 kat arttı! Türkiye ithalata açıldı! Milyon ton üretim yetersiz

Ekonomi

Limonun fiyatı 5 kat arttı! Türkiye ithalata açıldı! Milyon ton üretim yetersiz

 

