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Dicle EDAŞ hasta ve yaşlılara evlerinde hizmet veriyor

21 Haziran 2019 Cuma 10:31
Dicle EDAŞ hasta ve yaşlılara evlerinde hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki illerde kurduğu müşteri memnuniyeti merkezleriyle hasta ve yaşlı abonelerine evlerinde hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın son 1 yıl içinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kurduğu müşteri memnuniyeti merkezleriyle abonelerinin sorunlarını tek çatı altında çözdüğü belirtildi.

Dicle EDAŞ'ın yaşlı veya hasta oldukları için şirkete gelemeyen abonelerine de evde hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, "Diyarbakır Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesi'nde yeni aldığı evin abonelik devir işlemini yapması gereken Bahar Balibey isimli 77 yaşındaki kadın, şeker hastası olduğu için evinden çıkamayınca Dicle Elektrik'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine müşteri memnuniyet merkezindeki dağıtım ve perakende görevlilerinden oluşan bir ekip, Balibey'in evine giderek abonelik işlemini kısa bir süre içerisinde tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:31
  1. Batman
  2. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ)
  3. Diyarbakır
  4. mardin
  5. müşteri memnuniyeti merkezler
  6. Siirt
  7. Şanlıurfa
  8. Şırnak

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