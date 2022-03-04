Diana Güler kimdir, nerelidir, ne doktoru? Diana Güler hayatı!

Diana Güler kimdir? Lisansımı Koç Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, eğitimime Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıyla devam etti. Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Varoluş Terapisi, Şema Terapi, İmago Terapi, Stratejik Aile Terapisi, EMDR ve Çözüm Odaklı Terapi ile çalışmalarını yetişkin bireylerle yürütmekte.

Yüksek lisansım süresince okul bünyesinde süpervizyon eşliğinde danışan gördü. Buna ek olarak, kadın sığınma evinde gönüllü psikologluk yaptım, Van depreminden sonra alana travma psikopatolojisi hakkında psikoeğitim çalışması sürdürdü. Maya Vakfıyla Project Lift organizasyonunun birlikte yürüttüğü Suriyeli çocuklarla gönüllü çalışmalar yaptı. Travma İyileştirme grubunda yer alarak gönüllü psikolojik destek verilmiştir. Psikonet’de asistanlık yaptığı dönemde “Hayatı Yeniden Keşfet” adlı kitabın çevirisini yaptı.

Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu, Psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen ve Profesör Doktor Kemal Sayar ile çalışmalar yürütmüş olup ve onların danışmanlık merkezlerinde bireysel terapi seansları uyguladı. Çekirdek Çocuk Yuvası ve Kulübünde 2 sene Sorumlu Müdür Psikolog olarak görev aldı. Pendik Şifa Hastanesinde Uzman Klinik Psikolog olarak görev aldı.Prof Dr. Umut Barbaros Kliniği’nde ve Medicana Hastanesinde obezite ve yeme bozukluğu alanında çalışmalar yapmakta ve danışan görmekte. Aynı zamanda Mide Küçültme( tüp mide) ameliyatı geçirmiş bireyler ile ameliyat öncesi ve sonrasında psikolojik destek vermeye devam etmekte.