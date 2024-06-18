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Gündem Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Gündem

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:02:00 -
Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki rezil ifadeleri ve iftiraları nedeniyle büyük infiale neden olan "Diamond Tema" isimli provokatör hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamiyet ve Peygamber Efendimiz hakkında tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadelerin asla kabul edilmeyeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamond Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."

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