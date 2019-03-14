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Dialo: Ülkeme elimden geldiğince destek vereceğim

Elazığspor’un 30 yaşındaki ön liberosu Dialo, 6 yıl sonra ülkesi Moritanya’nın milli takım kadrosuna çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 10:05
Dialo: Ülkeme elimden geldiğince destek vereceğim

Ara transfer döneminde Elazığspor’a gelen sergilediği başarılı futbolla dikkatleri çeken 30 yaşındaki tecrübeli ön libero Dialo, 6 yıl sonra ülkesi Moritanya’nın Milli Takım kadrosuna çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giyen ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, yeniden milli takıma döndü. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 2013 yılında Kanada ile oynanan hazırlık maçında Moritanya Milli Takımı’nın formasını giymiş ve o tarihten sonra milli formaya hasret kalmıştı.Ara transfer döneminde Elazığspor’a geldikten sonra 6 maçta oynayan ve sergilediği performansla eski günlerine dönüş sinyali veren Dialo, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Eleme maçında Burkina Faso ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosunda yer aldı.



“Ülkeme destek vereceğim”

 

Milli takıma yeniden çağrıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Moritanyalı oyuncu Dialo, “Nasıl bir oyuncuyu kendi milli takımı istiyorsa, çağırıyorsa kendi milli takımına yardımcı olmak istiyorsa, iyi hissediyorsa, mutluysa bende bu duygular içindeyim. Milli takıma gideceğim, kendi ülkeme elimden geldiğince destek vereceğim. Milli maçtan sonra tekrardan Elazığ’a güçlü bir şekilde gelip buradaki görevimi yerine getirmeye çalışacağım” dedi.

 

Geçmiş yıllarda Milli takıma çok çağrıldığını da anımsatan Dialo, “Elazığ’da şimdiye kadar oynadığım maçlarda iyi bir performans, iyi bir kondisyon çıkardığımı düşünüyorum. Tabi ki burada ki oynadığım maçlardan dolayı izlediler ve çağırdılar beni. Bir daha Milli takıma çağrılmam da bunun etkisi var” diye konuştu.



“Elazığspor için elimizden geleni yapacağız”

 

Elazığspor’un ligde bulunduğu durumdan memnun olmadığına da değinen 30 yaşındaki futbolcu, “Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Biz çabuk vazgeçenlerden kurulu bir grup değiliz. Tabi ki bu 2. yarıda yeni oyuncular geldi. Şuan da herkes birbirini daha iyi tanıyor. Çalışacağız, önümüzde çok zorlu bir Adana Demirspor maçı var. Hazırlıklarımızı sürdürüyor, kazanmak için çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor’u yendikten sonra Hatayspor’la maçımız var. Oda çok zorlu bir maç onu da kazandıktan sonra ligde kalma adına daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi biz hala ümidimizi kaybetmedik. İşimize devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elazığspor’u hak ettiği yerlere getirmek için kendi adıma, takım adına elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

 

Sezon sonu Elazığspor’la olan sözleşmesi bitecek olan Dialo Elazığspor’da devam edip, etmeyeceği hakkında, “Şimdiye kadar böyle bir şey düşünmedim. Çünkü buraya geldiğimizde bir hedefimiz vardı. Şu andaki hedefimiz sizinde bildiğiniz üzere Elazığspor’u ligde bırakmak. Elazığspor ligde kaldıktan sonra zamanı geldiğinde otururuz konuşuruz, şartlar ne gerektirirse karar veririz. Öyle adım atarız” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:05
  1. Hatay
  2. Elazığ
  3. Adana
  4. sergi

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