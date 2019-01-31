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Diagne'nin yükselişi

- Kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başlayan ve birçok ülkede forma giyen Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da 1 yılda gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu- Kısa bir süre İtalyan ekibi Juventus'un da kadrosunda yer alan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 36 maçta 32 kez fileleri havalandırdı- Diagne, attığı gollerin ardından "King Kong" karakterinin maskesini takarak yaptığı sevinçle ön plana çıkıyor

31 Ocak 2019 Perşembe 11:49
Diagne'nin yükselişi


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Profesyonel kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başlayan Mbaye Diagne, Türkiye'de kısa sürede gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu.

Senegal'in başkenti Dakar'da 28 Ekim 1991'de doğan Diagne, profesyonel kariyerine 2010'da İtalya'da başladı.

İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.

Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli milli futbolcu, sırasıyla Ajaccio (Fransa), Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan) ve Westerlo (Belçika) takımlarına kiralandı.

Ardından Macaristan'ın Ujpest takımına imza atan Diagne, bu ekipte gösterdiği etkili performansın ardından Şubat 2016'da Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Çin temsilcisinde forma giydiği 44 mücadelede 16 gole imza atan Diagne, geçen sezonun ara transfer döneminde ise Kasımpaşa'ya imza attı.


- Juventus macerası kısa sürdü


Mbaye Diagne, 2013-2014 sezonu başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulamadı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Torino ekibinde o dönemki teknik direktör Antonio Conte tarafından tercih edilmeyen Diagne, ardından Fransa'nın Ajaccio takımına kiralandı.


- Kasımpaşa'da çıkışa geçti


Kasımpaşa'nın, eski teknik direktörü Şota Arveladze'nin tavsiyesi üzerine transfer ettiği Diagne, 1 yıl formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda sergilediği performansla iz bıraktı.

2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol atan Senegalli santrfor, golcü performansını bu sezona da taşıdı.

Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Diagne, ligde ilk yarıda görev yaptığı 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak Kasımpaşa'nın üst sıralarda yer almasında başrolü üstlendi.


- Gol sevinçleri ile ön planda


Mbaye Diagne, bu sezon attığı gollerden sonra yaptığı sevinçle dikkati çekiyor.

Senegalli futbolcu, bazı maçlarda fileleri havalandırdıktan sonra hayranı olduğu "King Kong" karakterinin maskesini takarak gol sevincini yaşıyor.

Didier Drogba, Samuel Eto'o ve El-Hadji Diouf'un videolarını izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Diagne, en çok Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli'nin oyun stilini beğeniyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:49
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