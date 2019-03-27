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Diagne'den sakatlık açıklaması

- Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne:"Elhamdülillah çok iyiyim"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Diagne'den sakatlık açıklaması


İSTANBUL (AA) - Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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