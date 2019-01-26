Diagne'den gece yarısı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

20 golle şu an Süper Lig'de gol krallığı yarışında tepede olan Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne'nin sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. 27 yaşındaki Senegalli forvet kendisine ait sosyal medya hesabından, kendi fotoğrafının yer aldığı bir karede 'Galatasaray,Diagne ile prensipte anlaştı dedi' cümlesiyle birlikte, kalp gözler emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, golcü transferi bekleyen Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım:

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