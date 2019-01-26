Diagne gemileri yaktı, geliyor! Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşımlarına devam ediyor.

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş paylaşımlar yapmaya devam ediyor.. Galatasaray taraftarı, gece yapılan paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Diagne, paylaşımlarına öğlen 13.00'e de devam etti. Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı. İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımları;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.