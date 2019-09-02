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Diagne Club Brugge'ye transfer oldu!

Galatasaray, Diagne'nin geçici transferi konusunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
Diagne Club Brugge'ye transfer oldu!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Anderlecht yönetimi

"Diagne ile her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuşken 'acil bir işim var' diyerek telefonu kapadı. Acil işi, Brugge ile sözleşme imzalamasıymış.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE RAKİPLER

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor. Falcao'nun gelişiyle Diagne'yi takımdan gönderen sarı kırmızılılar, transferdeki bu ayrıntıyı gözardı edip Diagne ile yollarını ayırdı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Club Brugge
  4. Diagne
  5. Galatasaray

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