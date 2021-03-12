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Ekonomi DHMİ’nin bu ihalesini kaçırmayın
Ekonomi

DHMİ’nin bu ihalesini kaçırmayın

DHMİ’nin kiralama ihalesi ticarete yatırım yapmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. DHMİ, Adana Havalima’nında 1.944 m2’lik araziyi ticari alan olarak kullanılmak üzere KDV dahil aylık 10 bin TL bedelle kiraya veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:22:00 -
DHMİ’nin bu ihalesini kaçırmayın

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Adana Havalimanı çevre güvenlik duvarı dışında D-400 karayolu bitişiğinde bulunan 1.944,8 m²’lik arazi mahalli ticari alan olarak kullanılmak üzere KDV dâhil aylık 10.000.-TL (OnBinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.

Kiralanacak mahalle talip olanlar 25/03/2021 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

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