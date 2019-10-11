DHMİ müfettiş yardımcısı alacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere 7 müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere 7 müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı. Buna göre, 7 kişilik alımı kapsayan müfettiş yardımcılığı için yazılı sınav 30 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek, sözlü sınav tarihi ise daha sonra ilan edilecek. Sınav başvuruları 8 Kasım saat 23.59’a kadar https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden yapılabilecek.

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