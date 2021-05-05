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Gündem DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 11 Nisan DHBT sonuçları sorgulama ekranı
Gündem

DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 11 Nisan DHBT sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 11 Nisan’da yapılan 2020 DHBT sınav sonuçları merak ediliyordu. Diyanet bünyesinde görev alacak olanların girdiği DHBT sınav sonuçları son dakika açıkladı. İşte ÖSYM 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2020-KPSS-DHBT) Sonuç sorgulama sayfası.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 11:49:00 - 2021-05-05 11:55:00
DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 11 Nisan DHBT sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM 11 Nisan’da gerçekleştirdiği 2020 DHBT sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

ÖSYM 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2020-KPSS-DHBT) Sonuçları için tıklayın

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Sonuçlar 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklandı. ÖSM tarafından yapılan duyuruda ''11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denilmiştir.

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