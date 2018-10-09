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DHBT 2018 sınavında hangi konulardan soru gelecek?

ÖSYM KPSS 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT), 9 Aralık’da yapılacak. 2018 DHBT sınavına girecekler başvurularını 9-17 Ekim tarihleri arasında yapacaklar. Peki Diyanet 2018 DHBT sınav konuları neler? DHBT sınavında hangi konulardan soru gelecek? İşte 2018 DHBT sınav konuları...

09 Ekim 2018 Salı 20:05
DHBT 2018 sınavında hangi konulardan soru gelecek?

ÖSYM KPSS 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) 9 Aralık’da yapılacak. 2018 DHBT sınavına girecekler başvurularını 9-17 Ekim tarihleri arasında yapacaklar. Peki Diyanet 2018 DHBT sınav konuları neler? DHBT sınavında hangi konulardan soru gelecek?

2018 DHBT sınav ücreti ne kadar? DHBT sınav ücreti nereye yatırılacak?

2018 DHBT sınav konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20

soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde

sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön

lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını

içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet

DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975-

389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:05
  1. DHBT 2018 sınavında hangi konulardan soru gelecek?
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