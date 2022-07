DGS sonucu ÖSYM tarafından hangi gün erişime açılacak? ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçları:

13-23 Mayıs 2022 Tarihleri arasında alınan 2022 DGS sınavı 3 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapıldı. Ön lisans mezunların 4 yıllık lisans programlara kayıt hakkı elde etmek için DGS sınavında gerili not almak durumunda. DGS’ye katılan adaylar Kurban Bayramı tatiline rağmene 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanır? sorularını sormakta.

DGS 202 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır