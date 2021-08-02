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Eğitim DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS dikey geçiş sonuç tarihi
Eğitim

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS dikey geçiş sonuç tarihi

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve 2000 yılından beri ülkemizde ön lisans öğrencilerinin lisans programlarına yerleşmek için başvurdukları sınavın adıdır. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını sorgulamakta. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 18:09:00 -
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS dikey geçiş sonuç tarihi

2021 DGS dikey geçiş sonuç tarihi. Ön lisan öğrencilerinin, lisanslarını tamamlamak için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekte. İşte haberin detayları…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden öğrenebilecekler. DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

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