DGS sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc 2021 DGS sorgulama

2021 DGS sonuçları... Ön lisans eğitimlerini lisans programlarda devam etmek isteyenlerler ÖSYM tarafından her yıl yapılan DGS sınavına girerek gerçekleştirmekte. 2021 DGS sınavı 11 Temmuz’da yapıldı. DGS sınavının ardından gözler DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi. Peki DGS sınavı ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç tarihi…

ÖSYM DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. ÖSYM 2021 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 Cuma günü “sonuc.osym.gov.tr” adresinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşabilecekler. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

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DGS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

2021 DGS taban puanları kontenjanları açkılandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı. 2021 DGS tercihleri 2020 yılı taban ve tavan puanlarına göre yapılacak. 2021 Taban puanları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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