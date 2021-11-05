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Eğitim DGS ek üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?
Eğitim

DGS ek üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

DGS ek üniversite kayıtları DGS ek yerleştirme sonuçları sonrası başladı. 27 Ekim’de DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM 2 Kasım itibariyle DGS ek yerleştirme sonucuna göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemlerini başlatmıştı. Peki DGS ek yerleştirme üniversite kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? DGS ek üniversite kayıt tarihi ne zaman sona eriyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:30:00 - 2021-11-05 14:31:30
DGS ek üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim’de açıklandı. 2021 DGS ek yerleştirme sonucuna göre bbir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

2021 DGS ek üniversite kayıtları nereden nasıl yapılacak? E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

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