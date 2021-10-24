  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları

2021 DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvurusunda bulunan adaylar DGS ek yerleştirme sonuç sorgulaması yapıyor. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman? ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:37:00 - 2021-10-24 16:38:17
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları

2021 DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler DGS ek yerleştirme tercih başvurularını gerçekleştirdi.  DGS ek tercih başvurusu 15 Ekim - 21 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih başvurusu yapan adaylar şimdi de lisans programlara yerleşip yerleşmediklerini sorgulamaya başladı. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2021 DGS) ek tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim tarihinde tamamlanan DGS ek yerleştirme işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları Kasım ayı içerisinde erişime açılacak. DGS ek tercih sonuçlarının 1-2 Kasım tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar
Dünya

Bölgede görülmemiş olay! Elektrik direklerine saldırdılar

Afganistan'daki DAEŞ, başkent başta olmak üzere birçok bölgedeki yüksek gerilim hatlarını taşıyan direkleri hedef aldığı bildirildi...
Manchester City, Brighton deplasmanında gol oldu yağdı
Spor

Manchester City, Brighton deplasmanında gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1'lik skorla yenilgiye uğrattı.
Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar
Gündem

Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar

Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatıldığı, stadyumdaki bir kaç vatandaşın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay