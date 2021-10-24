DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları

2021 DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler DGS ek yerleştirme tercih başvurularını gerçekleştirdi. DGS ek tercih başvurusu 15 Ekim - 21 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih başvurusu yapan adaylar şimdi de lisans programlara yerleşip yerleşmediklerini sorgulamaya başladı. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2021 DGS) ek tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim tarihinde tamamlanan DGS ek yerleştirme işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi.

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları Kasım ayı içerisinde erişime açılacak. DGS ek tercih sonuçlarının 1-2 Kasım tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.