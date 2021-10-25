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Eğitim DGS ek tercih sonuçları 2021 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları 2021 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM meslek yüksekokul ile açık öğretim önlisans mezunlarının lisans programlarına yerleşmeleri için DSG sınavı yapmakta. DGS sınavı için ek tercihler alında 2021 DGS ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. DGS ek tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte idi gözler ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçlarında. Peki DGS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonucu ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:25:00 - 2021-10-25 10:27:13
DGS ek tercih sonuçları 2021 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama

ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvuruları 15 Ekim'de başladı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzu doğrultusunda DGS ek yerleştirem başvurularını kabul etti. DGS ek tercihler 21 Ekim tarihinde sona erdi. DGS ek tercih bBaşvurularını tamamlayan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte DGS ek tercih sonuçları hakkında...

DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021?

Ancak geçen yıl 05-11 Kasım 2020 arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 19 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

DGS ek tercih kayıtları ne zaman?

DGS 2. ek tercih kayıt tarihleri henüz belli olmadı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. DGS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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