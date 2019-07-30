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DGS acil yardım ve afet yönetimi taban puanları 2019 kontenjan

Acil yardım ve afet yönetimi DGS taban puanları nedir? İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS acil yardım ve afet yönetimi puanları. Acil yardım ve afet yönetimi DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları acil yardım ve afet yönetimi 2019.

30 Temmuz 2019 Salı 08:37
DGS acil yardım ve afet yönetimi taban puanları 2019 kontenjan

Acil yardım ve afet yönetimi DGS taban puanları nedir? İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS acil yardım ve afet yönetimi puanları. Acil yardım ve afet yönetimi DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları acil yardım ve afet yönetimi 2019.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:37
  1. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları Kontenjanları
  2. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
  3. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralamaları
  4. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları
  5. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanları
  6. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
  7. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir
  8. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2018 2019
  9. 2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları

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