DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Spor Toto Süper Lig’in 26.14 Mart 2019 Perşembe 14:51
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmalarının ardından çıkış koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sivasspor kafilesi bugün saat 16.30’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
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