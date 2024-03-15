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Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 01:36:00 - 2024-03-15 01:39:12
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Paylaşımın devamında yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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