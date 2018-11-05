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'Deyyus'un eşi hem kocasına hem de takipçilerine tepki gösterdi: Sizin ananız bacınız yok mu?

Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekine verdiği röportajda söylediği ahlaksız sözler nedeniyle kendisine 'deyyus' yakıştırmaları yapılan yazar müsveddesi Cezmi Ersöz'e bir tepki de eşinden geldi. Eşi Cezmi Ersöz'den ayrı yaşadığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirten Dila Akduman, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlara, "Siz ondan daha rezilsiniz!" diye tepki gösterdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:45
'Deyyus'un eşi hem kocasına hem de takipçilerine tepki gösterdi: Sizin ananız bacınız yok mu?

Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekine verdiği mülakatta swinger (eş değiştirme) ilişkileri normal bulduğunu söyleyerek bu tip ilişkilerin evliliği uzatabileceği yorumunda bulunan Cezmi Ersöz'e bir tepki de eşinden geldi.

Yazar müsveddesi Ersöz'ün eşi Dila Akduman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eşiyle ayrı yaşadığını yazdı. 

"Cezmi Ersöz'le hiç bir bağlantım kalmamıştır! Ayrı yaşadığımızı kendisi de dile getirmiş zaten!" diyen Akduman, kendisiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yorum yapanlara dava açacağını belirterek, bir Twitter kullanıcısının kendisiyle ilgili yaptığı yoruma, "Senin anan kardeşin yok mu, utanmıyor musun? Karısı yaptım demiş mi? Duydunuz mu ağzımdan öyle bir şey. Siz ondan daha rezilsiniz!" diye tepki gösterdi.

﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını konuşuyor... ‘Deyyus’ ve Hürriyet’e tepki çığ gibi!

İşte o ahlaksız sözler!

Sözde yazar Ersöz, Hürriyet Pazar'da yer alan röportajında, hiçbir ahlaki ölçüye sığmayan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsanlar Avrupa’ya gidip geliyor. İki ay yurtdışında kalıp çok şey öğrenebiliyor. Mesela swinger (eş değiştirme) ilişkiler; her yerde barları var. Özellikle eğitim seviyesi yüksek eşler hafta sonları o tip yerlere gidiyorlar. Bence sorun yok. Eşler buna müsaitse, bu tip ilişkiler evliliğin ömrünü uzatabilir"

"Ahlaksız deyyus" Cezmi Ersöz, HDP'nin kurucularındanmış!

Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:45
  1. Cezmi Ersöz
  2. Dila Akduman
  3. Hürriyet
  4. Hakan Gence
  5. deyyus
  6. swinger

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