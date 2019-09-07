Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı ABD ile birlikte Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

ABD ile birlikte Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat’ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen zırhlılar, bakımdan geçirildi. Askerler araçların bakımını yaparken, itfaiye araçları ise zırhlılara su sıkarak yıkadı.

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