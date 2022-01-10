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Aktüel Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aktüel

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:42:00 -
Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa-Akhisar'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tütenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda odun toplayan Mustafa Yılmaz’ın (64) kullandığı 16 NZ 734 plakalı traktör tarla yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamım cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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