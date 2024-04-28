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Yerel Devrilen traktörün altında ezildi
Yerel

Devrilen traktörün altında ezildi

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:46:00 -
Devrilen traktörün altında ezildi

Muğla, Yatağan'da devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki Neşet Kaya hayatını kaybetti.

Olay, Yatağan ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki Neşet Kaya, tarlada çalıştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti kaybolan traktör bir anda devrildi, adam traktörün altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kaya'yı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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