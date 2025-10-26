  • İSTANBUL
Yerel Devrilen tanker araçları biçti
Devrilen tanker araçları biçti

Susurluk-Balıkesir yolu Değirmenboğazı mevkiinde, ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu, park halindeki 7 otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Balıkesir'de Değirmenbogazi piknik alanının önünde meydana geldi. Bursa yönünden Balıkesir istikametinde gelen M.G. yönetimindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Tankerde bulunan 2 kişinin yara almadan tankerden çıktığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yağ dolu tankerde bir sızıntı olmadığı görüldü. Karesi ekipleri tarafından olay yerinde yangına karşı gerekli güvenlik önlemi alındı. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

